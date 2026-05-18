«Six-seven» тренді: Рим папасы жасөспірімдермен бірге танымал мемді қайталады

Рим папасының балалармен бірге «six-seven» трендін қайталап, видеоға түсті.

Бүгiн 2026, 11:14
Фото: видеодан скриншот

Әлеуметтік желіде Рим папасының балалармен бірге «six-seven» трендін қайталаған видеосы тарады.

Оқиға Ватикандағы ресми қабылдау кезінде болған. Балалар Пападан бірнеше ишараны қайталауды өтінген.

Бұл сәттің видеосын діни қызметкер Дон Роберто Фишер жариялады.

Балалар пападан «six-seven» меміндегі қимыл мен сөзді қайталауды сұрағанда ол бұл өтінішті аяқсыз қалдырмай, бірге қайталаған.

Айта кетейік, бұл ишараның нақты не білдіретіні осы күнге дейін беймәлім. Дегенмен, рэпер Skrilla-ның «Doot (6 7)» трегі чарттарға шыққаннан кейін, «67» немесе «six-seven» тіркесі бүкіл әлемдегі жасөспірімдер арасында кеңінен танымал болып кетті.

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Рим Папасын Астанаға ресми сапармен шақырды. 

