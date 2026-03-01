Рим Папасы Ирандағы зорлық-зомбылықты тоқтатуға шақырды
1 наурызда Рим Папасы Таяу Шығыс пен Ирандағы шиеленіске алаңдаушылық білдіріп, екі тарапты да моральдық жауапкершілікті сезінуге және диалогқа шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, жексенбідегі Ватикандағы Әулие Петр алаңында айтқан уағызында ол тұрақтылық пен бейбітшілік тек диалог арқылы ғана мүмкін екенін, қауіп-қатерлер мен әскери әрекеттер емес екенін атап өтті.
Мен Таяу Шығыс пен Ирандағы оқиғаларды терең алаңдаушылықпен бақылап отырмын. Осы қиын кезеңдерде тұрақтылық пен бейбітшілік өзара қауіп-қатерлер мен қирату, ауырсыну және өлім себетін қаруларға емес, тек ақылға қонымды, шынайы және жауапты диалогқа негізделген, – деді ол.
Дипломатия, оның айтуынша, әділеттілікке негізделген бейбіт қатар өмір сүруге ұмтылатын халықтардың әл-ауқатын жақсартуы керек.
Трагедияның үлкен көлемге жету мүмкіндігіне тап болған кезде, мен қатысушы тараптарды зорлық-зомбылық спиралін қалпына келмейтін тұңғиыққа айналмас бұрын тоқтату үшін өздерінің моральдық жауапкершілігін алуға шақырамын, – деді Рим Папасы.
Таяу Шығыста жаңа дағдарыс басталды. 2026 жылдың 28 ақпанында Израиль мен Америка Құрама Штаттары Иран астанасына шабуыл жасады. Кек алу үшін Иран Таяу Шығыстағы және Израильдегі АҚШ базаларына зымырандар атқылады. Аятолла Хаменеи бастаған жүздеген адам мен жоғары басшылық қаза тауып, шабуылдар оның резиденциясын қиратты. Жоғарғы Көшбасшының мұрагері болған жоқ. Хаменеидің өліміне жауап ретінде Иран Қарулы Күштерінің АҚШ әскери базаларына қарсы «тарихтағы ең қуатты шабуыл операциясын» жариялады. Трамп қорқытулармен жауап берді.
Иранның Жоғарғы Ұлттық Қауіпсіздік Кеңесі Жоғарғы Көшбасшы Әли Хаменеидің қайтыс болуынан кейін уақытша көшбасшылық кеңесінің құрылғанын жариялады.
