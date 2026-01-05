Рим Папасы Лео Венесуэла халқына үндеу жасады

Рим Папасы Лео Венесуэладағы жағдайдың дамуына алаңдаушылық білдіріп, елді тәуелсіздігін қорғауға және адам құқықтарын құрметтеуге шақырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
The Independent басылымының хабарлауынша, апта сайынғы жексенбілік дұғасы кезінде Әулие Петр алаңында қажылармен сөйлескен Рим Папасы "жан дүниесі мазасыздыққа толы" екенін айтып, "сүйікті Венесуэла халқының игілігі барлық басқа ойлардан басым болуы керек" деп қосты.
Біз зорлық-зомбылықты жеңуді және әділеттілік пен бейбітшілік жолын таңдауды кешіктірмеуіміз керек, сонымен бірге елдің егемендігіне кепілдік беруіміз керек, - деді Рим Папасы.
2026 жылдың 3 қаңтарында Венесуэла астанасында Америка Құрама Штаттарымен қақтығыстың күшеюі аясында жарылыстар болды. Содан кейін Колумбия БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді сұрады. Венесуэла президенті Николас Мадуро төтенше жағдай жариялады.