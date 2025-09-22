Сирияда Асад биліктен кеткеннен кейінгі алғашқы парламенттік сайлау өтеді

Сирия Башар Асад үкіметі құлатылғаннан кейінгі алғашқы парламенттік сайлаудың күнін белгіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық ассамблеяға сайлау 2025 жылдың 5 қазанында өтеді. Сайлауды өткізу туралы шешім конституциялық декларацияға және осы жылдың басында маусым айында Жоғарғы сайлау комитетін құрған уақытша президент Ахмед аш-Шараа жариялаған жарлықтарға сәйкес қабылданды. Сайлау 60-90 күн ішінде парламентті құруға арналған уақытша жанама сайлау жүйесі бойынша өтеді.
210 парламент мүшесінің 140-ын сайлау үшін дауыс беру Сирияның барлық провинцияларындағы сайлау округтерінде өтеді, ал қалған 70-ін Ахмед аш-Шараа тағайындайды. Тамыз айында қауіпсіздік мәселесіне байланысты Ас-Сувейда, Хасаке және Раккадағы сайлау кейінге шегерілді.
Сирияның бұрынғы президенті Башар Асад 14 жылға созылған азаматтық соғыстан кейін 2024 жылы 8 желтоқсанда Дамаскіге қарулы оппозиция күштері кіргеннен кейін отставкаға кетіп, елден қашып кетті.