Синоптиктер бірнеше қалада қолайсыз метеожағдай болатынын ескертті
Мұндай кезеңде ауа сапасы нашарлауы мүмкін.
Бүгiн 2026, 11:13
72Фото: pixabay.com
«Қазгидромет» мәліметінше, 25 сәуірде Балқаш, Өскемен, Семей, Риддер және Алматы қалаларында ауа райы қолайсыз болады деп күтілуде. Ал түнгі уақытта дәл осындай жағдай Қарағанды мен Теміртауда болжанып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әңгіме қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) туралы болып отыр. Мұндай кезде атмосферада зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін факторлар қалыптасады. Олардың қатарында желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия бар.
Мамандардың айтуынша, мұндай кезеңде елді мекендерде ауа сапасы нашарлап, тұрғындардың денсаулығына кері әсер етуі мүмкін.
