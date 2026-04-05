  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
Синоптиктер Алматы, Атырау және Ақтөбе тұрғындарына ескерту жасады

Бүгін үш қалада ауа сапасы нашарлайды.

Кеше 2026, 08:23
АВТОР
220
Фото: pixabay

5 сәуірде Қазақстанның үш қаласында қолайсыз ауа райы болады деп күтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" мемлекеттік кәсіпорнына сілтеме жасап.

Синоптиктердің мәліметі бойынша, ҚАА – атмосфералық ауаның жер қабатында зиянды заттардың (ластаушы заттардың) жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныш жел, әлсіз жел, тұман және инверсиялар) үйлесімі.

ҚАА пайда болса, елді мекендердегі ауа сапасы нашарлап, адам денсаулығына әсер етуі мүмкін.

Ластану деңгейін анықтайтын ең маңызды факторлардың бірі – болжамды ауа райы жағдайлары (жел, жауын-шашын, ылғалдылық және ауа температурасы).

Наверх