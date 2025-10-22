Синоптиктер 23 қазанға арналған ауа райы болжамымен бөлісті

Синоптиктер алдағы бейсенбіде, 2025 жылы 23 қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Болжам бойынша, түнде Жетісу облысының солтүстігі мен орталығында сынап бағаны 1-3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі.
Солтүстік антициклон еліміздің басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райын анықтайды. Республикамыздың батысында, солтүстік-батысында ғана солтүстік-батыс циклон әсерінен жауын-шашын болады деп күтіледі. Республика бойынша түнде және таңертең тұман түседі, еліміздің батысында, оңтүстік-шығысында жел екпін алады деп болжанады, - деп жазды "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметінен.
Сондай-ақ Қазақстанның бірқатар өңірлерінде мынандай табиғи қатер байқалады:
- жоғары өрт қаупі – Маңғыстау, Ұлытау облыстарында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл өңірінің орталығында, солтүстігінде, Қызылорда облысының орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай және Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Абай облысының оңтүстігінде,
төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай және Ұлытау облыстарының оңтүстігінде.