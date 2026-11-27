Си, Трамп және Путин не туралы келісті? Қытай елшісі үшжақты кездесу жайлы айтты
Қытайдың Қазақстандағы елшісі Хань Чуньлин Шэньчжэнь қаласында өткен Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы ұйымының (АТЭС) 33-бейресми саммитінің қорытындыларына тоқталып, Қытай, АҚШ және Ресей басшыларының үшжақты кездесуінің маңызы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Дипломаттың айтуынша, саммит Азия-Тынық мұхиты қоғамдастығын қалыптастыруға жаңа серпін беріп, өңірлік экономикалық ынтымақтастықты дамытудың негізгі бағыттарын айқындады.
Қытай төрағасы Си Цзиньпин Азия-Тынық мұхиты қоғамдастығын бірлесіп құру және өңірдің дамуындағы жаңа жетістіктерге жол ашу бастамасын көтерді. Осы мақсатта төрт тірек пен сегіз негізгі бағыттан тұратын жүйе қалыптастыру көзделіп отыр, – деді Хань Чуньлин.
Оның түсіндіруінше, төрт негізгі тірекке сауда-экономикалық ынтымақтастық, өзара байланыстылық, инновация және даму жатады. Ал сегіз бағыт Азия-Тынық мұхиты еркін сауда аймағын құру, инфрақұрылымдық байланыстылықты дамыту, ережелер мен стандарттарды үйлестіру, халықтар арасындағы байланысты нығайту, цифрлық экономиканы дамыту, жаңа технологияларды енгізу, әлеуетті арттыру және тұрақты дамуды қамтиды.
Елші саммит барысында сауданы цифрландыру жөніндегі АТЭС ынтымақтастық негіздемесі қабылданып, Азия-Тынық мұхиты еркін сауда аймағының күн тәртібіне қатысты мәлімдеме жарияланғанын атап өтті. Сонымен қатар тараптар кеден қызметін цифрландыру, тұрақты туризмді дамыту және іскерлік сапарларды жеңілдету бағыттарындағы ынтымақтастықты кеңейтуге келіскен.
Кездесуде жасанды интеллектіні жұмыспен қамтуды ынталандыру, мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру және цифрлық инфрақұрылымды дамыту үшін пайдалану мәселелері бойынша ортақ ұстаным қалыптасты, - деді Хань Чуньлин.
Сондай-ақ Қытай тарапы Азия-Тынық мұхиты қоғамдастығын зерттеу орталығын құруды, дүниежүзілік шығанақтық аймақтардың экономикалық ынтымақтастық альянсын қалыптастыруды және АТЭС аясындағы практикалық жобаларды жүзеге асыруға 20 миллион доллар бөлу бастамасын ұсынған.
Бұдан бөлек, елші Қытай, Ресей және АҚШ басшыларының үшжақты кездесуіне тоқталды. Оның сөзінше, тараптар әлемдегі бейбітшілікті сақтау және ірі державалар арасындағы стратегиялық тұрақтылықты нығайту мәселелерін талқылаған.
Үш елдің басшылары алғаш рет бетпе-бет кездесіп, әлемдегі бейбітшілікті сақтау және ірі державалар арасындағы стратегиялық тұрақтылықты нығайту мәселелері бойынша терең пікір алмасты. Тараптар келіспеушіліктерді диалог арқылы реттеуге дайын екендіктерін білдірді, – деді дипломат.
Оның айтуынша, үш елдің бірлескен декларациясында БҰҰ реформасын ілгерілету, энергетикалық ресурстардың тұрақты жеткізілуін қамтамасыз ету, мемлекеттердің егемендігі мен лауазымды тұлғаларының иммунитетін құрметтеу, сондай-ақ ядролық тәуекелдерді азайту және ядролық қаруды таратпау мәселелері қамтылған.
Хань Чуньлин бұл кездесуді тарихи маңызы бар оқиға деп атап, Қытай тарапы Ресей және АҚШ-пен бірлесіп, қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыруға ниетті екенін жеткізді.
Ірі державалар арасындағы бейбіт қатар өмір сүру, стратегиялық тұрақтылық пен теңгерімді даму қағидаттарына негізделген қарым-қатынас халықаралық ахуалға тұрақтылық пен болжамдылық әкелуге ықпал етеді, - деп пайымдады дипломат.
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