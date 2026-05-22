Бірнеше өңірде үсік жүреді: 23 мамырға арналған ауа райы болжамы

Сенбі, 23 мамыр күні, Қазақстанның басым бөлігі солтүстік-батыс антициклонының ықпалында болады.

Бүгiн 2026, 20:24
©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев
Бүгiн 2026, 20:24
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

«Казгидромет» РМК синоптиктері демалыс күнінің алғашқы тәулігіне арналған ауа райы болжамын жариялады.

Метеорологтардың мәліметінше, еліміздің батыс, солтүстік-батыс және орталық аймақтарында негізінен жауын-шашынсыз, құрғақ ауа райы күтіледі. Алайда республиканың өзге өңірлерінде күн райы күрт құбылмалы болмақ.

Еліміздің бірқатар аймағында қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды.

Ауа райының қауіпті құбылыстары:

  • Жауын-шашын: Еліміздің солтүстігінде, қиыр шығысында, сондай-ақ оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында найзағай ойнап, жаңбыр жауады, кей жерлерде қатты жауын-шашын күтіледі.
  • Қауіпті құбылыстар: Бөлек өңірлерде бұршақ жауып, дауыл тұруы мүмкін. Еліміздің оңтүстік аймақтарында шаңды дауыл соғады деп болжануда.
  • Тұман: Солтүстік өңірлерде және таулы аудандарда түнде және таңертең тұман түседі.

Республиканың солтүстік және шығыс облыстарында түнде және таңертең ауа температурасы кей жерлерде -2...-4 градусқа дейін төмендеп, үсік жүреді, – деп хабарлады «Казгидромет» РМК баспасөз қызметі.

Бұл жағдай ауыл шаруашылығымен айналысатын тұрғындар мен диқандар үшін өнімді қорғау шараларын ерте бастан жасауды талап етеді.

