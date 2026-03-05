Шымкентте бір кіреберісте төрт адам газдан уланып, көз жұмды
Полиция адам өліміне әкеп соқтырған қызмет көрсету фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады.
151Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Шымкенттің шағын аудандарының бірінде бір кіреберісте жаппай газдан улану салдарынан төрт адам қаза тапты. Алдын ала мәліметтерге қарағанда, бұл кіреберістің үш пәтерінде тіркелген қайғылы оқиға болды, деп хабарлайды BAQ.KZ КТК арнасына сілтеме жасап.
Көршілердің айтуынша, пәтерлердің бірінен 31 жастағы әйел мен 16 жастағы қыздың денелері табылды. Екінші қабаттағы басқа пәтерде 23 жастағы жігіт, ал үшінші қабаттағы жалдамалы пәтерде студент қайтыс болған.
Тұрғындар бірнеше күн бойы газ иісінің сезілгенін, бірақ ешкім әрекет жасамағанын айтты. Қазіргі уақытта газ қызметкерлерінен ресми түсініктеме алынған жоқ.
