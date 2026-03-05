Шымкентте балаларды алдап, Free Fire арқылы алаяқтық жасаған жігіт ұсталды
Полиция Free Fire ойыны арқылы жасалған алаяқтықты әшкереледі.
Түркістан облысында полиция Free Fire ойыны арқылы жасалған алаяқтықты әшкереледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Онлайн ойындағы алаяқтықтың құрбаны болған тұрғын Жетісай аудандық полиция бөліміне арызданып, банк есепшотынан қаражатының заңсыз шешілгенін хабарлаған.
Белгілі болғандай, жәбірленушінің кәмелетке толмаған туысы телефоннан Free Fire ойынын ойнап отырған сәтте оған бейтаныс азамат байланысқа шыққан. Ойын барысында күдікті түрлі уәде беріп, "бонустар" мен "ұтыстарды" алға тартып, жасөспірімнен банк картасының деректері мен телефонға келген SMS-кодты сұрап алған. Соның салдарынан жәбірленушінің есепшотынан 380 мың жымқырылды.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде 20 жастағы Шымкент қаласының тұрғыны анықталып, полиция бөліміне жеткізілді. Күдіктіден алаяқтық әрекеттерге пайдаланылған 5 телефон тәркіленді. Киберпол қызметкерлері күдіктінің 60-тан аса жасөспіріммен ойын арқылы байланысқа шығып, олардың 20-дан астамынан ақша алғанын анықтады. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдіктінің өзге де қылмысқа қатысы бар-жоғы анықталады, - деп хабарлады ІІМ.
Еске салайық, бұған дейін ІІМ шетелдегі жұмыс пен жоғары жалақы ұсынушыларға қатысты ескерту жасады.
