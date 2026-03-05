Шетелдегі жұмыс, жоғары жалақы: Бұл не деген батпан құйрық? – ІІМ азаматтарға ескерту жасады
Табысы жоғары, жол ақысы мен жатын орны тегін, тәжірибе мен тіл білуді талап етпейтін оңай жұмыс.
Шетелге жұмыс істеуге барамын, жоғары жалақы аламын деп сан соғып қалмаңыз. ІІМ азаматтарға үндеу жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ішкі істер министрлігінің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті интернетте жарияланатын хабарландырулар арқылы азаматтарды шетелдегі “жалақысы жоғары жұмысқа” тарту деректері көбейгенін айтып, мұндай ұсыныстардың қауіпті болуы мүмкін екенін ескертті.
Алаяқтар әлеуметтік желілерде, мессенджерлер мен түрлі хабарландыру сайттарында табысы жоғары, жол ақысы мен жатын орны тегін, тәжірибе мен тіл білуді талап етпейтін оңай жұмыс ұсынамыз деп хабарландыру жасайды. Мұндай хабарландырулар көбіне Telegram-дағы арналарда, WhatsApp топтарында және өзге де онлайн алаңдарда таратылады, - делінген ІІМ хабарламасында.
Алайда шетелге барған азаматтар іс жүзінде мүлде басқа жағдайға тап болуы мүмкін:
- жеке куәлігі мен өзге де құжаттарының қолды болуы;
- еркін жүріп-тұру мүмкіндігінің шектелуі;
- интернет арқылы жасалатын алаяқтық схемаларға күштеп тартылу;
- уәде етілген жалақының берілмеуі;
- “босатып жіберу” немесе елге қайтару үшін ақша талап ету;
- қысым көрсету, қорқыту.
Құқық қорғаушылар сақтық тұрғысында нені ескеру керегін де айтып берді:
- шетелге жұмысқа тек ресми тіркелген, лицензиясы бар агенттіктер арқылы барыңыз;
- жұмыс беруші туралы мәліметті және келісімшарт талаптарын жан-жақты тексеріңіз;
- құжаттарыңыз бен жеке деректеріңізді бейтаныс адамдарға сеніп тапсырмаңыз;
- сапар бағыты мен баратын жеріңіз туралы жақындарыңызға алдын ала хабар беріңіз.
Егер күмәнді ұсыныс алсаңыз немесе алаяқтық белгілерін байқасаңыз, бірден құқық қорғау органдарына жүгінген дұрыс.
Ведомство өкілдері азаматтарды қырағы болуға және интернеттегі күмәнді ұсыныстарға сенбеуге шақырды.
Еске салайық, бұған дейін TikTok пен YouTube тікелей эфирі арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғандар ұсталған болатын.
