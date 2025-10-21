Шымкентте алаяқтар ерлі-зайыптыны 25 млн теңгеден астам қаражатқа алдаған

Шымкентте полицейлер ірі көлемде ақша жымқырған күдіктілерді құрықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Қала тұрғыны өзін банк қызметкерлеріміз деп таныстырған белгісіз тұлғалардың қоңырауына алданып, полицияға жүгінген. Алаяқтар азаматшаның атына несие рәсімделіп жатқанын айтып, сеніміне кіріп, өз нұсқауларын орындауға көндірген.
Нәтижесінде алаяқтар жәбірленуші мен оның жұбайының атына бірнеше банктен несие рәсімдетіп, тіпті олардың үйі мен автокөлігін төмен бағамен сатуға көндірген.
Келтірілген жалпы материалдық шығын 25 миллион теңгеден асты. Тергеу барысында жәбірленушілер қаражаттың бір бөлігін алаяқтардың нұсқауымен белгісіз шоттарға аударғаны, ал қалған соманы үйіне келген курьерге беріп жібергені анықталды, - деп жазылған хабарламада.
Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері аталған қылмысқа қатысы бар тұлғаларды Алматы және Шымкент қалаларында анықтады. Олар ұрланған қаражатты Шымкенттегі айырбастау пункті арқылы Грузияға аударған.
Полицейлер екі күдіктіні ұстады. Алаяқтық бойынша қылмыстық іс сотқа жолданды.