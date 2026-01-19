Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Шымкент көшелерінде оқ атылуы мүмкін

Бүгiн, 14:22
©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

19 қаңтар күні Шымкент қаласында Полиция департаменті Еңбекші ауданында (Индустриялық аймақ аумағында) оқу-жаттығу өткізеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Іс-шараның негізгі мақсаты – құқық қорғау органдары күштері мен құралдарының дайындығын тексеру.

Оқу-жаттығу барысында холосты оқ-дәрілер қолданылатындықтан, аталған аудан тұрғындары атысқа ұқсас дыбыстарды естуі мүмкін.

Полиция азаматтарды өткізілетін шараларға түсіністікпен қарауға, қауіпсіздік талаптарын сақтауға және жалған ақпарат таратпауға шақырды.

