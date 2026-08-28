Швейцарияның Лозанна қаласында дзюдодан Grand Slam халықаралық турнирі басталды
Енді ол жартылай финал жолдамасы үшін Олимпиада ойындарының үш дүркін жүлдегері, франциялық Лука Мхеидземен белдеседі.
28 Тамыз 2026, 22:45
БӨЛІСУ
28 Тамыз 2026, 22:4528 Тамыз 2026, 22:45
104Фото: ҰОК
66 келіге дейінгі салмақта Ақылжан Жұбатқанов Тәжікстан өкілі Искандар Махмадходжазаданы жеңіп, ширек финалға шықты. Ол жартылай финалға жолдама алу үшін ресейлік Рамазан Абдуллаевпен күш сынасады. Ал Талғат Орынбасар (60 келіге дейін), Нұрқанат Серікбаев (66 келіге дейін) және Дана Әбдірова (57 келіге дейін) жарысты ерте кезеңде аяқтады.
Ең оқылған:
- 7 қыркүйектен кейін қазақстандықтар зейнетақысын өздері басқара алады: Нені білу керек?
- Ердоған Тоқаевқа қоңырау шалып, маңызды ұсыныс айтты
- Қазақстандық жүргізуші куәлігі қай елдерде жарамды?
- «Бір орынға жылжуды сұраған»: Алматыда автобуста қызды буындырған ер адам қамалды
- Қазақстандық хоррор-мультфильм АҚШ-та арнайы жүлдеге ие болды