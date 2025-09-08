Швецияда оқ-дәрілері бар пойыз рельстен шығып кетті

7 қыркүйекте Швецияда оқ-дәрілер мен литий батареялары бар пойыз рельстен шығып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
SVT телекомпаниясының хабарлауынша, оқиға Örnsköldsvik маңында болған. Вестерноррландтың солтүстік аймақтарында жауған нөсер жауын салдарынан бірнеше вагон рельстен шығып кетті.
Швеция көлік басқармасының мәліметі бойынша, темір жолды қалпына келтіруге бірнеше апта кетеді, - деп жазады басылым.
Швеция көлік басқармасының баспасөз хатшысы Питер Йонссон басылымға мәлім еткендей, пойыз оқ-дәрілер мен литий батареяларын жеткізген.
