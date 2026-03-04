Шу үшін 1 000 000 теңге: Таразда тұрғындар өтемақы өндіріп алды
Тыныштық бұзылғаны үшін өтемақы өндіріп алуға бола ма?
Тараз тұрғындары бұзылған тыныштық үшін өтемақы өндіріп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тараз қалалық соты тұрғын үйдің 2 тұрғынының «А.» қоғамдық бірлестігіне (бұдан әрі - ҚБ) қатысты моральдық зиянды өндіріп алу туралы талап қоюы бойынша азаматтық істі қарады.
Белгілі болғандай, сотта жеке тұлғаға тиесілі үй-жайда, ҚБ 2017 жылдан бастап өнеркәсіптік полиграфиялық қызметті жүзеге асырғаны анықталды.
Сыртқы жарнама жасау үшін металл кесу жабдықтары, дәнекерлеу машиналары, компрессорлар және баспа машиналары қолданылды.
Талап қоюшылар сотқа жүгініп, тұрақты шу, химияның дірілі және каустикалық иісі олардың өмірін төзгісіз етіп, созылмалы ауруларға әкеліп соққанын және олардың үйлерінен кетуге мәжбүр болғандарын көрсетті.
Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы жүргізген жоспардан тыс тексеру шағымдардың дәлелділігін толық растады.
Жауапкерлер бұрын тыныштық пен гигиеналық нормативтерді бұзғаны үшін бірнеше рет әкімшілік жауапкершілікке тартылғанына қарамастан, заңсыз әрекеттер тоқтатылмаған.
Сот зиянды өндірістік факторлардың ұзақ уақыт әсер етуі шынымен де талап қоюшылардың денсаулығының нашарлауына әкеліп соқтырғанын және оларға моральдық азап әкелгенін анықтады. Сот шешімімен жауапкерден әрбір талап қоюшының пайдасына 500 мың теңгеден моральдық залал сомасы, сондай-ақ мемлекет бюджетіне мемлекеттік баж өндірілді, - деп хабарлады Жамбыл облысы сотының баспасөз қызметі.
Шешім заңды күшіне енді.
