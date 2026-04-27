ШҚО-дағы Орлов шахтасында тау жынысы опырылып, бір адам қаза тапты

Тағы бір жұмысшы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізіліп, оған қажетті медициналық көмек көрсетілуде.

Бүгiн 2026, 21:24
Фото: freepik

Бүгін,  27 сәуірде KAZ Minerals тобына қарасты «Шығыстүстімет» ЖШС-нің Орлов шахтасында жазатайым оқиға болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алдын ала мәлімет бойынша, тау жынысының опырылуы салдарынан бір қызметкер қаза тапқан. Тағы бір жұмысшы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізіліп, оған қажетті медициналық көмек көрсетілуде.

Оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтау үшін арнайы комиссия құрылып, жан-жақты тергеу басталды. Директорлар кеңесінің төрағасы Олег Новачук оқиға орнына жол тартты, - деп хабарлады компаниядан.

Компания қаза тапқан қызметкердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, оның отбасына қажетті көмек көрсетілетінін мәлімдеді. Сонымен қатар зардап шеккен қызметкерге де жан-жақты қолдау көрсетіледі.

