ШҚО-дағы Орлов шахтасында тау жынысы опырылып, бір адам қаза тапты
Тағы бір жұмысшы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізіліп, оған қажетті медициналық көмек көрсетілуде.
Бүгiн 2026, 21:24
Фото: freepik
Бүгін, 27 сәуірде KAZ Minerals тобына қарасты «Шығыстүстімет» ЖШС-нің Орлов шахтасында жазатайым оқиға болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алдын ала мәлімет бойынша, тау жынысының опырылуы салдарынан бір қызметкер қаза тапқан. Тағы бір жұмысшы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізіліп, оған қажетті медициналық көмек көрсетілуде.
Оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтау үшін арнайы комиссия құрылып, жан-жақты тергеу басталды. Директорлар кеңесінің төрағасы Олег Новачук оқиға орнына жол тартты, - деп хабарлады компаниядан.
Компания қаза тапқан қызметкердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, оның отбасына қажетті көмек көрсетілетінін мәлімдеді. Сонымен қатар зардап шеккен қызметкерге де жан-жақты қолдау көрсетіледі.
Ең оқылған:
- Мұғалімдерге 56 күн демалыс: Еңбек демалысы қалай есептеледі?
- Ақ үйдегі атыс: Күдікті Трамп әкімшілігіне шабуыл жасауды жоспарлағанын мойындады
- Грузияда 18 жастағы қазақстандық ұсталды: Ол өмір бойына түрмеге қамалуы мүмкін
- Жәнібек Әлімханұлы мерзімінен бұрын рингке оралуы мүмкін
- Жел, нөсер жауын: 27 сәуірде ел бойынша дауылды ескерту жарияланды