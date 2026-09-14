ШҚО-да робот-иттер алғаш рет қоғамдық тәртіпті күзетуге шықты

Робот-иттер белгіленген аумақты патрульдеп, тәулік бойы бейнебақылау жүргізе алады.

14 Қыркүйек 2026, 06:35
АВТОР
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Polisia.kz 14 Қыркүйек 2026, 06:35
14 Қыркүйек 2026, 06:35
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Фото: Polisia.kz

Шығыс Қазақстан облысында полиция жаппай іс-шара кезінде алғаш рет робот-иттерді қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге пайдаланды.

Жаңа технология Ұлан ауданының Қасым Қайсенов кентінде өткен «Nomad Álemi» заманауи көшпенділер мәдениеті фестивалінде сынақтан өткізілді.

Робот-иттер белгіленген аумақты патрульдеп, тәулік бойы бейнебақылау жүргізе алады. Олар бейнежазбаларды талдап, адамның бет-әлпетін тануға қабілетті. Жиналған ақпарат нақты уақыт режимінде полицияның Жедел басқару орталығына жіберіледі.

Сонымен қатар роботтар жарық сигналдары және дауыстық ескерту жасауға арналған дауыс зорайтқыштармен жабдықталған.

Полицияның мәліметінше, робот-иттер дәстүрлі патрульдердің жұмысын толықтырып, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен оқиғаларға жедел әрекет ету мүмкіндігін арттыруға бағытталған.

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