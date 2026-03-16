Шетелдегі барлық референдум учаскелері жұмысын аяқтады
Шетелде дауыс берген қазақстандықтардың жалпы саны 12 740 адамды құрады.
Бүгiн 2026, 08:23
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:23Бүгiн 2026, 08:23
111Фото: Сыртқы істер министрлігі
Шетелдегі барлық 71 учаскелік референдум комиссиясы өз жұмысын аяқтады. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан азаматтары дауыс беру үшін 54 елде ашылған учаскелерде өз таңдауын жасады.
Алдын ала мәлімет бойынша, шетелде дауыс берген қазақстандықтардың жалпы саны 12 740 адамды құрады. Бұл дауыс берушілердің 88,6% қатысуын көрсетеді.
Бұған дейін әскери-саяси жағдайдың шиеленісуіне орай және азаматтарымыз санының төмен болуына байланысты, 10 елдегі 11 учаскенің (Иран, Израиль, Иордания, Қатар, БАӘ (2 учаске), Оман, Ливан, Кувейт, Украина және Эфиопия) ашылмағанын жазғанбыз.
Ең оқылған:
- Шетелдік сарапшы Қазақстаннан не үйренуге болатынын айтты
- Нұрсұлтан Назарбаев №228 сайлау учаскесінде дауыс берді
- Қызға үйленуге ұсыныс жасалып, азаматтарға сыйлық таратылды: Сайлау учаскесінде қандай қызық болды?
- +17°С-қа дейін жылынады: алдағы үш күнде ауа райы күрт өзгереді
- Түркия Жоғарғы сайлау кеңесінің төрағасы: Сайлау учаскелерінде халықтың қызығушылығы жоғары екенін байқадық