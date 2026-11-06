Шерубай-Нұра су қоймасына 76 мыңнан астам балық жіберілді
Бастаманың басты мақсаты – су қоймасындағы балық қорын молайту, ихтиофауна санын сақтау және табиғи тепе-теңдікті қамтамасыз ету.
6 Қараша 2026, 08:25
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6 Қараша 2026, 08:256 Қараша 2026, 08:25
94Фото: gov/kz
Тұқы шабақтарын су айдынына жіберу өңірдегі биологиялық алуантүрлілікті сақтауға және экологиялық әлеуетті нығайтуға үлес қосуға бағытталған.
Кәсіпорын өкілдерінің айтуынша, табиғатты қорғау жұмыстары міндетті экологиялық талаптарды орындаумен ғана шектелмейді.
Су және биологиялық ресурстарды сақтау, сондай-ақ қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға бағытталған нақты бастамаларға да ерекше мән беріледі.
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