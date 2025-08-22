Шахтинскіде өртеніп жатқан көлік жарылып, тұрғын үйді шарпыды

ТЖМ құтқарушылары өрт кезінде 10 адамды эвакуациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Мичурин көшесінде тұрғын үйдің жанында жеңіл автокөлік өртенді.
Өрт салдарынан газ-ауа қоспасының жарылысы орын алып, жалын бес қабатты үйдің 2 және 3-қабаттарындағы балкондарға тарады. Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ құтқарушылары баспалдақ арқылы 10 адамды қауіпсіз жерге эвакуациялады. Өрттің жалпы аумағы 15 ш.м құрады, - деп жазылған ТЖМ хабарламасында.
Зардап шеккендер жоқ. Өрт толық сөндірілді.