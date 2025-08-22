Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Шахтинскіде өртеніп жатқан көлік жарылып, тұрғын үйді шарпыды

Бүгiн, 09:20
354
ТЖМ
VIDEO
Фото: ТЖМ

ТЖМ құтқарушылары өрт кезінде 10 адамды эвакуациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Мичурин көшесінде тұрғын үйдің жанында жеңіл автокөлік өртенді. 

Өрт салдарынан газ-ауа қоспасының жарылысы орын алып, жалын бес қабатты үйдің 2 және 3-қабаттарындағы балкондарға тарады. Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ құтқарушылары баспалдақ арқылы 10 адамды қауіпсіз жерге эвакуациялады. Өрттің жалпы аумағы 15 ш.м құрады, - деп жазылған ТЖМ хабарламасында. 

 Зардап шеккендер жоқ. Өрт толық сөндірілді.

