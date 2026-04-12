Сеул Қазақстанмен мұнай жеткізу жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр
Оңтүстік Корея Таяу Шығыстағы тәуекелдерге байланысты Қазақстан мұнайына балама жеткізу көзі ретінде қарап отыр.
Бүгiн 2026, 20:13
Фото: travelpress.kz
Таяу Шығыстағы соғысқа байланысты балама энергия көздерін іздеп жатқан Оңтүстік Корея Қазақстаннан мұнай жеткізу туралы келісімге қол қоюға жақын. Бұл туралы жексенбі, 12 сәуір күні елдің өнеркәсіп министрі Ким Чжон Кван мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
