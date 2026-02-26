Астанаға Сербия Президенті Александр Вучич ресми сапармен келді
Сербия Президентін әуежайдан ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов қарсы алды.
Бүгiн 2026, 16:24
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 16:24Бүгiн 2026, 16:24
91Фото: Үкімет баспасөз қызметі
Сербия Президенті Александр Вучич Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға ресми сапармен келді. Сербия Президентін әуежайдан ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов қарсы алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Александр Вучичтің Қазақстанға ресми сапары аясында саяси диалогты одан әрі нығайту, сауда-экономикалық байланыстарды және мәдени-гуманитарлық өзара іс-қимылды кеңейту мәселелері бойынша жоғары деңгейдегі келіссөздер жоспарлануда.
Сербия – Қазақстанның Балқан түбегіндегі жақын және сенімді серіктесі. Дипломатиялық қатынастардың 30 жылында екі ел арасында құрметке, сенімге және өзара тиімді серіктестікке негізделген достық байланыстар орнады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Сербия арасындағы тауар айналымы 7,6%-ға өсіп, $107 млн-нан асты.
Ең оқылған:
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға 20 мың теңгеден беріледі
- Денис Теннің жолын жалғаған чемпион: Президент Михаил Шайдоровты марапаттады
- 1000-нан астам сарбаз 300 млн теңге несиені кейін төлейтін болды
- Ауа райы: Қыстың соңғы аптасы қандай болады?
- Ақтөбеде күйеуін өлтірген әлеуметтік қызметкер сот залынан босатылды: Заңды ма?