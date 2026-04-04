Сенегал министрлердің шетелге шығуына тыйым салды

Бұл шешім мұнай дағдарысы мен үкіметтік шығындардың артуы аясында қабылданды.

4 Сәуір 2026, 22:54
Сенегал энергетикалық дағдарыс кезінде елдегі министрлердің шетелге шығуына тыйым салған әлемдегі алғашқы ел болды. Бұл туралы BAQ.KZ Bild басылымына сілтеме жасап хабарлайды.

Жаңа ережелерге сәйкес, шетелге саяхаттауға тек ерекше жағдайларда ғана рұқсат етіледі. Негізгі мақсат – мұнай бағасының күрт өсуіне байланысты үкіметтік шығындарды азайту.

Дағдарыс Иран мен Америка Құрама Штаттары арасындағы қақтығысқа байланысты шиеленістің ушығуынан туындады, бұл әлемдік энергетикалық бағалардың күрт өсуіне әкелді.

Сенегал экономикасы осал, себебі ел мұнай импортына тәуелді және бастапқыда бюджетін төмен бағаларға негіздеп жоспарлаған. Мұндай жағдайда үкімет қатаң үнемдеу шараларын қолдануға мәжбүр.

Сенегалдың шешімі әлемдік энергетикалық дағдарыстардың ішкі саясатқа қалай тікелей әсер ететінін көрсетеді, бұл үкіметтегі шығындарды тез қысқартуға және басымдықтарды қайта бөлуге мәжбүр етеді.

