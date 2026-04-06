Сенат жасыл энергия мен ядролық қауіпсіздікке қатысты келісімдерді қарайды
Бүгін Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен Бюро отырысы өтті. Депутаттар 9 сәуірде өтетін Палата отырысының күн тәртібін айқындады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бейсенбі күні өтетін Палатаның алдағы отырысында сенаторлар «Әзербайжан Республикасы, Қазақстан Республикасы және Өзбекстан Республикасы арасындағы жасыл энергияны өндіру және беру саласындағы стратегиялық әріптестік туралы келісімді ратификациялау туралы» ҚР Заңын қарайды. Ынтымақтастық экологиялық таза сутегі мен аммиакты бірлесіп өндіруді және сатуды, сондай-ақ елдер арасында жаңартылатын энергияны үздіксіз беру үшін бірыңғай техникалық және әкімшілік ережелерді әзірлеуді көздейді.
Күн тәртібіндегі келесі мәселе «ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің радиациялық жағдай мониторингінің деректерімен алмасу кезіндегі өзара іс-қимылы туралы келісімді ратификациялау туралы» ҚР Заңы болмақ. Келісім радиациялық жағдай мониторингінің деректерімен алмасу, талдау және болжау арқылы өзара іс-қимыл тиімділігін арттыруға және ядролық әрі радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған.
Сонымен қатар депутаттар Мемлекет басшысының жыл сайынғы Жолдауындағы міндеттерге сәйкес Сенаттың жұмыс жоспарын талқылады және Мәжіліс бұған дейін қабылдаған заңдарды тұрақты комитеттер арасында бөліп берді.
Ең оқылған:
