Семейде жүріп келе жатқан жолаушылар автобусы өртенді
Оқиға кезінде автобуста жолаушылар болмаған, зардап шеккендер жоқ7
7 Қараша 2026, 08:54
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7 Қараша 2026, 08:547 Қараша 2026, 08:54
106Фото: скрин
Ведомствоның мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 6 қарашада Қаржаубайұлы көшесінде болған. Жолаушылар автобусы қозғалыс кезінде өртенген.
Оқиға орнына ТЖМ бөлімшелері жедел жетті. Өрт сөндірушілер бірден сөндіру жұмыстарына кірісіп, жалынды қысқа уақыт ішінде толықтай ауыздықтады.
Зардап шеккендер жоқ. Оқиға кезінде автобуста жолаушылар болмаған.
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