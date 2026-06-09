Семейде жеңіл көлік жаяу жүргіншіні қағып кетті
Жол апатының салдарынан зардап шеккен адам медициналық мекемеге жеткізіліп, ауруханаға жатқызылды.
Семей қаласында жол-көлік оқиғасы салдарынан жаяу жүргінші ауыр жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Бұл туралы Абай облысы ПД мәлім етті.
Оқиға 8 маусым күні сағат 21:50 шамасында Өскемен көшесінде болған. Алдын ала мәлімет бойынша, ВАЗ-2109 маркалы автокөлікті басқарған 28 жастағы жүргізуші жаяу жүргіншіні қағып кеткен.
Жол апатының салдарынан зардап шеккен адам медициналық мекемеге жеткізіліп, ауруханаға жатқызылды.
Аталған факті бойынша жол қозғалысы қағидаларын бұзу салдарынан абайсызда адамның денсаулығына ауыр зиян келтіру дерегімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ қажетті сот сараптамалары тағайындалған. Олардың қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданады.
Ең оқылған:
- "Александр Пактың қанынан алкоголь табылған": Адвокат куәгерлер сөзі мен сараптама арасында қайшылық барын айтты
- Бектенов жаңа зауыттарды тексерді: Елордада енді қандай өнімдер шығарылады?
- Қытайда бірден екі деңгейлі қауіп жарияланды: нөсер мен сел қаупі күшейді
- Қазақстан–Ресей шекарасында жүк көліктерінің ұзын-сонар кезегі пайда болды
- Қанға толы шприцтер: БҚО-дағы ауыл маңынан сұмдық видео тарады