Семейде Абайдың 180 жылдығына арналған айтыстың жеңімпаздары анықталды

Семейде Абайдың 180 жылдық мерейтойына арналған айтыстың жеңімпаздары анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Елімізде Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы кеңінен тойлануда.
Тойдың сегізінші күні Семейдегі Абай атындағы театрда "Адамзаттың Абайы" атты республикалық айтыс өтті.
Айтыста еліміздің әр өңірінен келген 12 айтыскер бақ сынасып, ұлы ойшылдың мұрасын, халқына қалдырған өсиетін жырына арқау етті.
Көрермен қауымның үлкен қошеметіне ие болған аламан айтыстың бас жүлдесі қарағандылық Мақсат Ахановқа бұйырды. Айтыскерге автокөлік берілді.
"Адамзаттың бәрін сүй бауырым" деп жырлаған Абай атамыздың мерейтойына арналған "Адамзаттың Абайы" республикалық ақындар айтысы өте жоғары деңгейде өтті деп есептейміз. Айтыс Семейдің төрінде жылда өтуі керек" - деді Семей облысының әкімі Берік Уәли.