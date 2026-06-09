"Семей орманы" өртінен кейін орманшылардың жалақысы қаншаға өсті?
Вице-министр орман шаруашылығы қызметкерлерінің қазіргі жалақы мөлшерін атады.
Бүгiн 2026, 13:28
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