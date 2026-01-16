Science News: Соңғы үш жыл – тарихтағы ең ыстық кезең

Соңғы үш жыл – 2023, 2024 және 2025 жылдар – аспаптық бақылаулар басталғалы бері ең ыстық кезең ретінде тіркелді. Бұл туралы Science News журналы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алғаш рет осы үш жыл қатарынан Жердің орташа жаһандық температурасы индустрияға дейінгі деңгейден 1,5 градус Цельсий шегінен тұрақты түрде асып түсті.
Ғалымдардың мәліметінше, бұл көрсеткіш экожүйелерге, адам денсаулығына және экстремалды ауа райы құбылыстарының жиілеуіне айтарлықтай әсер етеді. ECMWF Климаттық зерттеулер орталығының стратегиялық жетекшісі Саманта Бургесс 1,5 градус «өткір шекара» болмаса да, температураның әрбір қосымша өсуі климаттық тәуекелдерді күшейтетінін атап өтті.
2025 жылы орташа жаһандық температура индустрияға дейінгі кезеңмен салыстырғанда 1,47 градусқа жоғары болды. Бұл оны тарихтағы үшінші ең ыстық жыл етті. Ал рекорд 1,6 градус көрсеткішімен 2024 жылға тиесілі, 2023 жыл екінші орында тұр.
Климатологтардың айтуынша, жылынудың негізгі себебі – атмосферада парниктік газдардың, әсіресе қазба отындарын жағу салдарынан, шектен тыс жиналуы. Бұл үрдіс экстремалды ыстық, құрғақшылық, су тасқыны сияқты құбылыстардың жиілігі мен қарқындылығын арттырып отыр.
Сарапшылар 2026 жылға нақты болжам жасау әлі ерте екенін айтқанымен, жалпы үрдіс алаңдатарлық күйде қалуда. ECMWF бағалауынша, алдағы бес жылдың кем дегенде біреуінің 2024 жылғы температура рекордынан асып кету ықтималдығы шамамен 80 пайызды құрайды.