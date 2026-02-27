  • Мұқаба
Щучинскідегі жарылыс: зардап шеккен бес адам Көкшетауға жеткізілді

Барлық зардап шеккендер облыстық ауруханаға жатқызылып, оларға қажетті медициналық көмек көрсетілуде.

Бүгiн 2026, 03:53
Фото: Ақмола облысы ТЖД

Щучинскідегі жарылыстан зардап шеккен бес адам Көкшетауға жеткізілді. Бұл туралы Ақмола облысы ТЖД баспасөз қызметінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Щучинск қаласындағы кафеде газ-ауа қоспасының жарылысы салдарынан зардап шеккен бес адам ТЖД мен денсаулық сақтау басқармасының санитарлық авиациясы арқылы Көкшетау қаласына жеткізілді. Тағы екі науқасты тасымалдау жоспарлануда, - делінген ақпаратта.

Барлық зардап шеккендер облыстық ауруханаға жатқызылып, оларға қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Пациенттердің жағдайы дәрігерлердің тұрақты бақылауында.

Айта кетейік, жарылыс салдарынан 7 адам қайтыс болды.

 

 
 
 
 
 
