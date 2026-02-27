Щучинскіде кафе жарылысы мен өрт: Куәгерлер видеосы тарады
Ақмола облысы Щучинск қаласының Бурабай ауданында болған өртке қатысты куәгерлер түсірген видео жарияланды.
26 ақпанда Щучинск қаласындағы дәмханада өрт шығып, 7 адам қаза тапты, 28 адам зардап шекті. Оқиға орнынан куәгерлердің видеосы жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Еске салайық, 26 ақпан күні сағат 21:57 шамасында Ақмола облысының Щучинск қаласында болған төтенше жағдай салдарынан жеті адам қаза тапты. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, бес адам оқиға орнында көз жұмған, тағы екеуі 2026 жылғы 26 ақпанда жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Қаза тапқандардың арасында 16 жастағы қыз бар.
26 ақпанда болған кафедегі жарылыстың хронологиясын назарларыңызға ұсынамыз.
Айта кетейік, Щучинскідегі жарылысқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. ТЖД жанынан жедел желі ашылды.
Кейін жарылыстың бір куәгері әріптестерімен бірге зардап шеккендерге көмек көрсеткенін айтты.
Белгілі болғандай, Ақмола облысы Щучинск қаласы Бурабай ауданының әкімі Арай Садықовтың айтуынша, жарылыс ауызашар уақытында болған жоқ. Зардап шеккендердің арасында кішкентай балалар болмаған.
