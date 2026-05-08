Сайлауға қатысқан қазақстандықтарға ақша беріле ме: ОСК жауабы
ОСК сайлауға келмегендерге айыппұл салу да, дауыс бергендерді қаржылай ынталандыру да жоспарланбаған
Орталық сайлау комиссиясы азаматтардың сайлауға қатысуын ынталандыру мәселесіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Парламент палаталарының бірлескен отырысынан кейін журналистерге берген сұхбатында Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Шавкат Өтемісов қазіргі уақытта Қазақстанда міндетті дауыс беру жүйесін енгізу мәселесі қарастырылып жатпағанын айтты. Сондай-ақ елде сайлауға келмеген азаматтарға айыппұл салу жоспары жоқ.
Мұндай норма жоқ. Ол сайлау туралы Конституциялық заңға енгізілетін түзетулер жобасында да қарастырылмаған және біздің жоспарымызда да жоқ, – деді ол.
Өтемісовтің айтуынша, әсіресе жастар арасындағы электоралдық белсенділіктің төмендеуі мәселесі расымен бар. Кейбір Батыс елінде сайлаушылардың белсенділігін арттыру үшін дауыс беру жасын 18-ден 16 жасқа дейін төмендетеді немесе дауыс беруден бас тартқандарға айыппұл салады.
Алайда оның сөзінше, Қазақстан мұндай жолмен жүрмейді. ОСК өкілдері бұл мәселеде сайлау процесіне қатысушылардың, соның ішінде саяси партиялардың белсенділігі мен сайлаушылардың қызығушылығын оята білуі маңызды екенін айтты.
"Қандай да бір ынталандыру шараларын енгізуге бола ма? Мысалы, символикалық сыйлықтармен шектелмей, төлем қарастыруға ше?" деп нақтылады журналистер.
Оны ойлану керек. Себебі бір жағынан бұл сайлаушыларды сатып алу ретінде қабылдануы мүмкін. Мұның екінші жағы да бар. Сондықтан бәрін мұқият ой елегінен өткізу қажет, – деп жауап берді Өтемісов.
Сондай-ақ ОСК өкілі Қазақстанда сайлау жасын төмендету мәселесі қазір қарастырылып жатпағанын атап өтті.
Бұған дейін Қазақстанда сайлау жүйесі өзгеретінін, оның ішінде әкім болуға жаңа шектеу енгізілетіні хабарланды. Енді бірнеше округтен әкімдікке түсуге тыйым салынады.
