Сауда, ЖИ және Тайвань мәселесі: Трамп пен Си Цзиньпин Ақ үйде кездесті
Си Цзиньпин АҚШ пен Қытай арасындағы бәсекелестік «салауатты» болуы керегін айтып, екі елдің қарулы күштері арасында дағдарыстың алдын алу үшін тұрақты диалог қажет екенін жеткізді.
АҚШ президенті Дональд Трамп бейсенбі күні Ақ үйде Қытай төрағасы Си Цзиньпинді мемлекеттік сапар аясында қабылдады. Кездесуде екі ел арасындағы сауда, жасанды интеллект, Тайвань және Ирандағы соғыс мәселелері талқыланды, деп хабарлайды Reuters.
Саммит Си Цзиньпиннің он жылдан астам уақыттан кейін Вашингтонға жасаған алғашқы сапары болды. Ақ үйдің мәліметінше, Қытай төрағасы мен жұбайы Пэн Лиюань 24 қыркүйекте мемлекеттік қабылдау рәсіміне қатысты.
Кездесу алдында Трамп Си Цзиньпинмен «берік достығы» бар екенін айтып, екі елдің сауда саласында алға жылжып келе жатқанын мәлімдеді. Ол қауіпсіздік, технология және жасанды интеллект мәселелерін талқылаудың маңызын атап өтті.
Си Цзиньпин АҚШ пен Қытай арасындағы бәсекелестік «салауатты» болуы керегін айтып, екі елдің қарулы күштері арасында дағдарыстың алдын алу үшін тұрақты диалог қажет екенін жеткізді.
Тайвань мәселесі де келіссөздердің күн тәртібіне шықты. Қытайдың «Синьхуа» агенттігінің хабарлауынша, Си Цзиньпин АҚШ-ты Тайваньның тәуелсіздігіне қарсы тұруға шақырған.
Сауда мәселесінде тараптар қолданыстағы бітімді ұзарту мүмкіндігін қарастырып отыр. АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент бұған дейін АҚШ пен Қытай арасындағы сауда келісімін ұзарту жөнінде келісімге келгендерін мәлімдеген.
Кездесудің тағы бір маңызды тақырыбы – жасанды интеллект. Си Цзиньпин екі елдің AI технологияларын дамытуға және оның адам бақылауында болуын қамтамасыз етуге жауапты екенін айтты.
Сонымен қатар сирек кездесетін жер металдары мәселесі де маңызды тақырыптардың бірі болып отыр. Reuters мәліметінше, Қытай бұл ресурстарды өндіру мен өңдеуде жетекші орынға ие және бұл жағдай АҚШ-Қытай келіссөздерінде экономикалық тетік ретінде қарастырылуы мүмкін.
Саммит аясында сауда тарифтерін төмендету, есірткі айналымына қарсы күрес және екі ел әскерилері арасындағы байланысты кеңейту мәселелері де талқылануы мүмкін.
Ең оқылған:
- «Бақыт ақшада емес»: Банкоматтан шыққан жазуы бар теңге талқыға түсті
- «45 минуттың 20 минуты есепке кетеді»: Сарапшы мұғалімнің уақытын не ұрлап жатқанын айтты
- Қарағандыда көршісіне жала жапқан зейнеткерге жарты миллион теңге айыппұл салынды
- Семейде 19 жастағы студент қызды өлтіріп кетті: Күдікті ұсталды
- Олимпиада чемпионын қапы қалдырды: Артём Саркисян Азия ойындарында тарихи медаль алды