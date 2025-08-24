Сауда үйінде белгісіз газ шашылып, 18 адам зардап шекті

Токиодағы Shibuya Hikarie сауда-кеңсе кешенінде газ шашылып, 18 адам зардап шекті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы NHK телеарнасы мәлімдеді.
Құқық қорғау органдары әзірге шашылған заттың нақты құрамын анықтамағанымен, оның қасиеттері көзден жас ағызатын газға ұқсас екені айтылды.
Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға кешеннің жетінші қабатында екі ер адамның жанжалы кезінде болған.
Жанжал кезінде ер адамдардың бірі екіншісінің бетіне жас ағызатын газға ұқсас зат шашқан. Жәбірленуші полицияға шағымданған. Осыдан кейін ғимаратта болған тағы 18 адам өзін жайсыз сезініп, бәрі ауруханаға жеткізілді, – делінген хабарламада.
Оқиғаға байланысты 40 жастағы ер адам ұсталды. Оның айтуынша, ашуға беріліп, қарсыласының бетіне бұрыш баллонын сепкен.