Сауда шиеленісі: Канада АҚШ тауарларына жауап тарифтерін жариялады
Жаңа тарифтер 8 қыркүйектен бастап күшіне енеді.
Канада АҚШ-пен сауда шиеленісінің күшеюіне байланысты америкалық тауарларға жаңа жауап баждарын енгізетінін мәлімдеді.
Reuters мәліметінше, шаралар АҚШ-тан жыл сайын импортталатын шамамен 20 млрд долларлық тауарды қамтиды.
Жаңа тарифтер 8 қыркүйектен бастап күшіне енеді. АҚШ-тан жеткізілетін 700-ге жуық тауар түріне 15%, 25% және 50% мөлшерінде баж салығы белгіленбек.
Атап айтқанда, болат, алюминий, жиһаз және киім-кешекке 50%, ірімшік, тұрмыстық техника мен кейбір теңіз өнімдеріне 25%, ал электроника мен құрал-саймандарға 15% баж салығы салынады. Тізімге сондай-ақ кейбір азық-түлік өнімдері, косметика, пластмасса, ағаш және қағаз өнімдері, машиналар мен электр жабдықтары енгізілген.
Канаданың бұл шешімі АҚШ-тың канадалық тауарларға 50 пайыздық жаңа баж салығын енгізуіне жауап ретінде қабылданды. Екі ел арасындағы келіссөздер нәтижесіз аяқталғаннан кейін америкалық тарифтер күшіне енген.
«Біздің жауап шараларымыз және миллиардтаған долларлық қолдау пакеті жұмысшыларды, фермерлерді, отбасылар мен бизнесті қорғауға бағытталған», – деді Канаданың қаржы министрі Франсуа-Филипп Шампань.
Оттава жаңа тарифтерден зардап шегетін кәсіпорындар мен жұмысшыларды қолдау үшін 7,5 млрд канадалық доллар көлемінде көмек пакетін де жариялады. Оның аясында шағын және орта бизнеске қаржылық қолдау көрсетіледі.
Канаданың өнеркәсіп министрі Мелани Джолидің айтуынша, жауап тарифтері отандық бизнесті қорғаумен қатар, АҚШ-тың жекелеген штаттарына бағытталған экономикалық-саяси қысым құралы ретінде де қарастырылып отыр.
Осылайша, жаңа өзара тарифтер Канада мен АҚШ арасындағы сауда қатынастарындағы шиеленістің жаңа кезеңге өткенін көрсетеді.
Ең оқылған:
- Медтексеруден өтпесе, көлік жүргізу құқығы тоқтатылады: Жаңа тәртіп кімдерге қатысты?
- 42 градус ыстық, жел, жаңбыр: сейсенбіде бірнеше өңірде дауылды ескерту жасалды
- Дастан Сәтпаев «Бернли» сапында дебют жасады: Оның алғашқы матчына қандай баға берілді?
- Ақтөбеде азық-түлік бағасын негізсіз өсірген 137-ден астам кәсіпкер жауапқа тартылды
- Пашинян Тоқаевты Құрылтай сайлауының табысты өтуімен құттықтады