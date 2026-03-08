Сауд Арабиясында снаряд түсуі салдарынан екі адам қаза тапты
Қаза тапқандар – Үндістан және Бангладеш азаматтары.
Бүгiн 2026, 22:26
Сауд Арабиясының Эр-Рияд провинциясында тұрғын ауданға снаряд түсуі салдарынан екі адам қаза тауып, тағы 12 адам жарақат алды. Бұл туралы Сауд Арабиясының Азаматтық қорғаныс қызметі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Ведомство өкілінің айтуынша, қаза тапқандар – Үндістан және Бангладеш азаматтары. Олар техникалық қызмет көрсету және тазалық жұмыстарымен айналысатын компанияның аумағында болған.
Оқиғаға қатысты қосымша мәліметтер нақтыланып жатыр.
