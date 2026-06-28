Сауд Арабиясында мұнай компаниясының тікұшағы апатқа ұшырады
Апат салдарынан тікұшақтағы барлық адам қаза тапты. Оқиғаның себептері анықталып жатыр.
Бүгiн 2026, 18:49
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Бүгiн 2026, 18:49Бүгiн 2026, 18:49
100Фото: istockphoto.com
Сауд Арабиясының Энергетика министрлігі Saudi Aramco компаниясына тиесілі тікұшақтың Рас-Таннура ауданында апатқа ұшырағанын хабарлады. Әуе апаты 28 маусым күні таңертең болған.
Sabq.org порталының мәліметінше, апат салдарынан тікұшақ бортындағы 14 адам қаза тапқан. Қаза болғандардың барлығы Сауд Арабиясының азаматтары болған.
Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін ел билігі тергеу жұмыстарын бастады. Апаттың себептерін анықтауға тиісті мемлекеттік органдар жұмылдырылған.
Сондай-ақ Сауд Арабиясының Энергетика министрлігі қаза болғандардың туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтты.
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