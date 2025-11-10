Сауд Арабиясы АҚШ-пен келіссөз алдында Израильмен қарым-қатынас орнату талаптарын қатайтты

Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгiн, 06:17
Сауд Арабиясы АҚШ президенті Дональд Трамппен алдағы келіссөздерге дайындалып жатқан тұста Израильмен дипломатиялық қатынас орнату мәселесінде өз ұстанымын күшейтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Reuters мәліметінше, Эр-Рияд Израильді мойындау тек Палестина мемлекетінің құрылуына бағытталған "айқын және сенімді жол картасы" ұсынылғанда ғана мүмкін болатынын мәлімдеді.

Ресми дереккөздерге сәйкес, Сауд Арабиясы Израильмен араны жақсартудан бөлек, АҚШ-пен қорғаныс жөніндегі екіжақты келісімнен бөлек қарастырады. Эр-Рияд Вашингтонмен қауіпсіздік саласындағы келісімді жалғастыруға дайын, алайда бұл келісім Израильмен байланысты реттеуге әсер етпейді.

Сарапшылардың айтуынша, Сауд Арабиясының бұл қадамдары Таяу Шығыстағы дипломатиялық тепе-теңдік пен аймақтық келісімдерге тікелей ықпал етуі мүмкін.

