Сәтбаевта тұрғын үйден өрт шығып, 17 адам эвакуацияланды
Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
29 Қазан 2026, 07:49
БӨЛІСУ
29 Қазан 2026, 07:4929 Қазан 2026, 07:49
135Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Ұлытау облысының Сәтбаев қаласында төрт қабатты тұрғын үйден өрт шығып, құтқарушылар 17 адамды, оның ішінде 8 баланы эвакуациялады.
Төтенше жағдай туралы хабарлама 112 пультіне Ұлытау көшесінде орналасқан тұрғын үйден түскен. Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ қызметкерлері екінші қабаттағы пәтерлердің бірінде жиһаз бен үй заттары жанып жатқанын анықтады.
Құтқарушылар баспалдақ арқылы 17 адамды қауіпсіз жерге шығарды. Өрт 10 шаршы метр аумақта сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
ТЖМ өрт немесе жану белгілері байқалған жағдайда дереу 112 нөміріне хабарласуды ескертеді.
Ең оқылған:
- «Ұстаз сабақ бере ме, әлде ата-анадан сөз ести ме?»: Аймағамбетов мұғалімдердің жанайқайын жеткізді
- Астанада жалға алған пәтерін босатпай, үй иесін ұрып-соққан ер адам қамауға алынды
- Жолдау-2026: Еліміз қарқынды дамуы үшін ауқымды міндеттерді сапалы әрі жедел іске асыру маңызды
- «Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері»: Президент Жолдауының толық мәтіні
- Ресей, Украина және АҚШ арасындағы келіссөздердің алдын ала күні белгілі болды