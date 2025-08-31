Сәтбаев шыңында 4000 метрден астам биіктікте қалып қойған шетелдік құтқарылды

Алматы облысында 4000 метрден астам биіктікте қалып қойған шетелдіктерді құтқару операциясы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы облысында Іле Алатауы тауларында таулы маршруттан өту кезінде 6 альпинистің екеуі Сәтбаев шыңында орын алған тас құлауы себебінен аяғынан жарақат алып, топ қозғалысын жалғастыра алмаған, - делінген ТЖМ таратқан хабарламада.
Байланыстың жоқтығына қарамастан, ТЖМ құтқарушылары топтың геолокациясын 4300 м биіктікте анықтап, ішінде 5 адам Ресей Федерацияысының азаматы болып табылатын туристерді тікұшақпен эвакуациялады.
Әуежайда зардап шеккендер шұғыл көмек көрсеткеннен кейін жатқызу үшін ауруханаға жеткізген ҚР ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының кезекші бригадасына табысталды.
ТЖМ тауға шықпас бұрын өз тәжірибеңіз бен физикалық мүмкіндіктеріңізді ескере отырып маршрутты жоспарлау қажеттігін еске салады.
