Сарышұнақ аяз: ертең еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды

Еліміздің 12 облысында 17 қаңтарда дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.
Абай облысының оңтүстік-батысында, орталығында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Түнде облыстың солтүстігінде 40 градус қатты аяз болады деп күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман түсетіні болжанады. 17-18 қаңтарда түнде облыстың солтүстігінде, шығысында 45 градус өте қатты аяз болады деп күтіледі.
Ұлытау облысының оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Жезқазғанда 17 қаңтарда түнде және таңертең солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Қызылорда облысының оңтүстігінде қар жауып, бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі. Шығыстан, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, облыстың орталығында 23 м/с дейін жетеді. Қызылордада 17 қаңтарда шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түнде облыстың солтүстік-шығысында 35-38 градус қатты аяз болады деп күтіледі.
Батыс Қазақстан облысында шығыстан, солтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың оңтүстігінде, шығысында соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Атырау облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады, ал облыстың шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Атырауда 17 қаңтарда қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-18 м/с.
Алматы облысының солтүстігінде, таулы аудандарында 25 градус қатты аяз болады деп күтіледі. Алматыда 17 қаңтарда түнде кей уақытта қатты қар жауатыны болжанады, ал Қонаевта 17 қаңтарда солтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай ойыса соққан желдің екпіні 18 м/с құрайды.
Түнде Ақтөбе облысының оңтүстігінде, батысында қар жауады, облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында шығыстан, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, түнде кей уақыттарда 23 м/с дейін жетеді. Ақтөбеде 17 қаңтарда шығыстан соққан желдің түндегі екпіні 15-20 м/с құрайды.
Маңғыстау облысында қар жауып, көктайғақ болады, түнде облыстың оңтүстігінде қалың қар түседі, облыстың солтүстік-шығысында жаяу бұрқасын жүреді, облыстың батысында, орталығында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстік-шығысында солтүстік-шығыстан, шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Ақтауда 17 қаңтарда көктайғақ болады деп күтіледі.
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, таулы аудандарында жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Шымкентте 17 қаңтарда жаяу бұрқасын жүріп, түнде кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) көктайғақ, тұман болады деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түркістанда 17 қаңтарда жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, тұман болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде Жетісу облысының солтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында 25-27 градус қатты аяз болады деп күтіледі. Талдықорғанда 17 қаңтарда көктайғақ болып, түнде 25-26 градус қатты аяз болатыны болжанады.