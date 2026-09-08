Сан-Диегода ұшақ апатқа ұшырады: Қаза тапқандар бар
АҚШ-тың Калифорния штатындағы Сан-Диего қаласында орналасқан Монтгомери Филд әуежайының аумағында кішігірім ұшақ құлап, екі адам қаза тапты.
Не болды?
California Post басылымының мәліметінше, Сан-Диего қаласындағы Монтгомери Филд әуежайының ұшу-қону жолағында жеңіл ұшақ апатқа ұшырады.
Оқиға салдарынан екі адам көз жұмды. Сондай-ақ апаттан кейін әуежай уақытша жабылды. Оқиға орнында шамамен 30 өрт сөндіруші қызмет атқаруда. Құтқарушылар ұшу-қону жолағындағы ұшақтағы өртті өшіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Апаттың себебі неде?
Оқиғаның мән-жайы әзірге белгісіз. Жергілікті полиция авиаапаттың себептері мен мән-жайын анықтауды жалғастыруда.
Бұған дейін Майамиде Boeing 767 ұшағы апатқа ұшырап, кемінде бес адам қаза тапқаны хабарланған болатын.
Ұшақ Сан-Хуаннан рейсті орындап, қону кезінде ұшу-қону жолағынан шығып кеткен. Содан кейін бірнеше автокөлікке соғылып, өртеніп кеткен. Өрт сөндіру қызметінің мәліметінше, қаза тапқандар мен зардап шеккендердің бір бөлігі ұшақтың жолында қалған көліктердің ішінде болған.
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