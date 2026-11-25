ҰҚК: «Қазатомөнеркәсіп» топ-менеджері ұсталды
Ол «Самұрық-Қазына» қорының бұрынғы басшылығы ұйымдастырған сыбайлас жемқорлық схемасына қатысы бар деген күдікке ілінген.
25 Қараша 2026, 11:37
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25 Қараша 2026, 11:3725 Қараша 2026, 11:37
107Фото: «Қазатомөнеркәсіп»
2026 жылғы 23 қарашада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басқарма мүшесі Қуаныш Омарбековті және өзге де адамдарды ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады.
25 қарашадағы мәлімет бойынша, ҰҚК ұсталғандарды «Самұрық-Қазына» қорының бұрынғы басшылығы ұйымдастырған сыбайлас жемқорлық схемасына қатысы бар деген күдікпен тексеріп жатыр.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 367-бабының 4-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етуге жатпайды.