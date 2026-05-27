«Салауатты жаз»: Ауылдарға жылжымалы медициналық кешендер барады
Бағдарлама жаз бойы жалғасып, медициналық тексерулер жүргізіледі.
Бүгiн 2026, 18:20
Фото: ©BAQ.KZ архиві
Денсаулық сақтау министрлігі балалардың жаз мезгіліндегі денсаулығын қорғауға бағытталған дәстүрлі «Салауатты жаз» профилактикалық науқанын бастады. Бағдарлама жаз бойы жалғасып, медициналық тексерулерді, ағарту жұмыстарын, мектеп медицина қызметкерлерін оқытуды және өзге де шараларды қамтиды.
