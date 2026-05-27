«Салауатты жаз»: Ауылдарға жылжымалы медициналық кешендер барады

Бағдарлама жаз бойы жалғасып, медициналық тексерулер жүргізіледі.

Бүгiн 2026, 18:20
Фото: ©BAQ.KZ архиві

Денсаулық сақтау министрлігі балалардың жаз мезгіліндегі денсаулығын қорғауға бағытталған дәстүрлі «Салауатты жаз» профилактикалық науқанын бастады. Бағдарлама жаз бойы жалғасып, медициналық тексерулерді, ағарту жұмыстарын, мектеп медицина қызметкерлерін оқытуды және өзге де шараларды қамтиды.

Науқан аясында өңірлер мен ауылдық елді мекендерге жылжымалы медициналық кешендер жіберіледі. Олардың құрамында педиатрлар, офтальмологтар, стоматологтар, хирургтер және басқа да мамандар жұмыс істейді.

Сонымен қатар негізгі кезеңде тексеруден өтпеген балалар үшін қосымша медициналық қараулар ұйымдастырылады. Медициналық ұйымдарда тұрақты түрде «Ашық есік күндері» мен «Денсаулығыңды тексер» акциялары өтеді.

Созылмалы ауруы бар балаларға ерекше көңіл бөлінеді. «Салауатты жаз» бағдарламасы аясында олар қажетті сауықтыру шаралары мен медициналық бақылаудан өтеді.

Бағдарлама бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде, мектеп жанындағы және жазғы лагерьлерде кең көлемді ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын да қамтиды. Ата-аналар мен балаларға инфекциялық аурулардың алдын алу, қауіпсіздік және психоэмоциялық денсаулық мәселелері бойынша жадынамалар, бейнероликтер мен инфографикалар ұсынылады.

Денсаулық сақтау министрлігі ата-аналарды балалардың жазғы демалысын қауіпсіз әрі денсаулыққа пайдалы ету үшін науқанға белсенді қатысуға шақырды.

