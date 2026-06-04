Садақшы Ильфат Абдуллин алтын медаль еншілед
Ол классикалық садақ атудан жекелей сында финалға дейін жетті.
Бүгiн 2026, 03:37
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Бүгiн 2026, 03:37Бүгiн 2026, 03:37
114Фото: ҰОК
Ол классикалық садақ атудан жекелей сында финалға дейін жетті.
Шешуші кездесуде Абдуллин үндістандық Сачин Гуптаны 6:4 есебімен жеңіп, жеңімпаз атанды.
Айта кетейік, Қазақстан құрамасы блоктық садақ атудан әйелдер арасындағы командалық сайыста қола медаль иеленді.
Бұл сында ел намысын Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова және Виктория Лян қорғады.
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