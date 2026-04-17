Румыния президенті: ел саяси дағдарыс алдында тұр

Президент алдағы апталарда тараптардың әрекеті айқындалатынын айтып, өзі делдал рөлін сақтайтынын жеткізді.

Бүгiн 2026, 03:40
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
96
Фото: freepik

Румыния президенті Никушор Дан елде саяси дағдарыс басталғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, жағдай билеуші коалициядағы Социал-демократиялық және Ұлттық либералдық партиялар арасындағы бәсекелестіктен туындаған, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап,

Президент алдағы апталарда тараптардың әрекеті айқындалатынын айтып, өзі делдал рөлін сақтайтынын жеткізді. Сондай-ақ ол елде миноритарлық үкімет құрылуы мүмкін екенін жоққа шығармады.

Дан коалициялық келісімнің бұзылуына алаңдаушылық білдіріп, батысшыл саяси күштердің ынтымақтастығы Румынияның қаржылық тұрақтылығы үшін маңызды екенін атап өтті.

Сонымен қатар ол социал-демократтар ұсынған премьер-министр кандидатурасын қолдамайтынын ашық айтты.

Наверх