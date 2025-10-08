Рудныйда марихуана өсірген тұрғын ұсталды

Рудный қаласында нашақорлыққа қарсы бөлімнің қызметкерлері заңсыз марихуана плантациясын анықтады. Шаруашылық жылыжай ретінде жасалған, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Тексеру шаралары саяжай аумағында жүргізілді. Анықталғандай, ұсақ мал өсіруге арналған жылыжай мүлде басқа мақсатта пайдаланылған. Тінту барысында полиция жалпы салмағы 44 келі болатын 17 марихуана бұтасын, сондай-ақ жасыл өсімдік заты бар орамаларды тапты.
Сараптама қорытындысы бойынша бұл марихуана екені анықталды. Алдын-ала деректерге сәйкес, аталған аумаққа 58 жастағы жалдамалы жұмысшы күтім жасаған.
Оған қатысты аса ірі көлемде нашақорлыққа арналған өсімдіктерді заңсыз өсіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар полицияның назарына учаскенің иесі де іліккен. Екі ер адам медициналық тексеруден өтіп, олардың заңсыз есірткі қолданғаны расталды. Бұл құқық бұзушылық үшін олар әкімшілік жауапқа тартылды. Қазір учаске иесінің заңсыз істі ұйымдастыруға қатысы бар-жоғы анықталып жатыр. Жыл басынан бері өңірде нашақорлыққа арналған өсімдіктерді заңсыз өсірудің 19 фактісі тіркелген, оның 9-ы арнайы жабдықталған фитозертханаларда анықталған, — делінген ақпаратта.
Құқық қорғау органдары заңсыз есірткі айналымын анықтау және тоқтату бойынша жұмысын жалғастырып жатыр. Сондай-ақ азаматтарды сақ болуға және күдік тудырған жағдайларды хабарлауға шақырады.