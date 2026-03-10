Республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түріне қозғалыс жабылды
Ауа райының қолайсыздығына байланысты кейбір облыстарға ауа райына байланысты жол жабық.
"ҚазАвтоЖол ҰК" АҚ деректері бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты қазіргі уақытта еліміздің республикалық маңызы бар автожолдарының келесі учаскелерінде барлық көлік түрлеріне қозғалыс жабық, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақмола облысы:
- Қостанай облысының шекарасы — СҚО шекарасы;
- Қостанай облысының шекарасы — Сұрған ауылы;
- Балкашин ауылы — Атбасар қаласы;
- Астрахан ауылы – Атбасар қаласы;
- Жақсы ауылы – Бұзылық ауылы.
Қостанай облысы:
- Октябрьский кенті — Ақмола облысының шекарасы;
- Арқалық қаласы — Ақмола облысының шекарасы.
Cолтүстік Қазақстан облысы:
- Ақмола облысы шекарасынан Достық ауылына дейін.
Жолды 2026 жылғы 10 наурызда сағат 12:00-де ашу жоспарланған.
Қазақстан ТЖМ ескертеді!
Елдегі ауа райының нашарлауына байланысты келесі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет:
дауыл туралы ескертулерді қадағалау;
жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды ескеру;
алыс қашықтыққа, әсіресе тәуліктің қараңғы уақытында саяхаттаудан және жаяу жүруден бас тарту.
